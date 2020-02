La Germania ci ripensa e consegna a Mario Draghi la Croce al Merito (Di sabato 1 febbraio 2020) La Croce al Merito a Mario Draghi. L’ex presidente della Bce è stato premiato in Germania che ammette: “La Banca ci ha aiutato”. BERLINO (Germania) – La Croce al Merito a Mario Draghi. L’ex presidente della Bce è stato premiato in Germania dal presidente Frank Walter Steinmeier che ha specificato i motivi di questo riconoscimento: “Ha tenuto l’Unione Europa insieme in un’epoca di tempesta. Troppo spesso sono mancati e buona educazione nei confronti di Draghi. Mi preoccupa la leggerezza con cui si punta il dito contro Francoforte. Abbiamo una Bce e questa serve a noi come noi siamo indispensabili per loro. Per questo motivo mi auguro che il dibattito resti oggettivo e che tutti gli equivoci vengano superati“. Il discorso di Mario Draghi Durante la premiazione Mario Draghi ha parlato alle persone presenti: “Non dovremmo ... newsmondo

