Genoa, Criscito: «Non ho mai pensato neanche un secondo di andarmene» (Di sabato 1 febbraio 2020) Genoa, Criscito fa chiarezza: «Non ho mai pensato neanche un secondo di andarmene. Sono stati giorni difficili» Domenico Criscito è stato al centro, negli ultimi giorni di mercato, di una trattativa portata avanti tra Genoa e Fiorentina. Il capitano rossoblù ha deciso di rimanere in Liguria, e ha utilizzato Instagram per esprimere il suo pensiero: «Sono stati giorni difficili ma con l’aiuto di tutti e il supporto del mister, ne sono uscito più forte di prima pronto per le prossime sfide che ci aspettano sul campo, orgoglioso di far parte di questa società. Da capitano non ho mai pensato neanche un secondo di poter lasciare i miei compagni da soli in questa durissima battaglia e tutti insieme bisogna portare questo club alla salvezza». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

