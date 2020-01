The Crown, chiusura anticipata e Imelda Staunton ultima Regina Elisabetta II (Di venerdì 31 gennaio 2020) The Crown chiude con la quinta stagione. Imelda Staunton sarà l’ultima Regina Annuncio a sorpresa di Netlfix e Peter Morgan: The Crown chiude con la quinta stagione. Mentre sono in corso le riprese della quarta con Olivia Colman ancora nei panni di Elisabetta II e l’arrivo di Gillian Anderson in quelli di Margaret Thatcher arriva quella notizia che spiazza tutti. Netflix conferma anche le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi: Imelda Stauton sarà la Regina Elisabetta II nella sua fase più anziana che porterà la serie e il regno fino al XXI secolo. La notizia arriva a sorpresa perchè nei piani iniziali di Peter Morgan la serie avrebbe dovuto avere sei stagioni, come lui stesso conferma annunciando che la quinta sarà l’ultima: “Inizialmente avevo immaginato sei stagioni per The Crown, ma ora che abbiamo iniziato a lavorare sulla sceneggiatura della quinta ... dituttounpop

