Sospesa la metro linea M2 di Milano a causa di un malore di un passeggero (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nella mattinata di venerdì 31 gennaio 2020 la linea della metro M2 verde di Milano è stata Sospesa a causa di un malore di un passeggero a bordo. L’azienda dei trasporti ha fatto sapere, con un messaggio su Twitter, che i treni sono fermi su tutta la linea. Milano, malore sulla metro M2 ⚠️ M2: stiamo prestando soccorso a un passeggero che si è sentito male a bordo di un treno. Al momento la circolazione è Sospesa su tutta la linea, seguono aggiornamenti. — ATM (@atm informa) January 31, 2020 notizie

