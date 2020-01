Napoli, gli studenti diventano innovatori a School Village 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Promuovere i processi di innovazione nella scuola per rafforzare lo sviluppo di una cultura digitale nella didattica e contribuire a formare le competenze più adeguate per affrontare al meglio le mutate esigenze del mondo del lavoro: è l’obiettivo di School Village, la sezione tematica organizzata nell’ambito di Innovation Village 2020 (26-28 marzo, Museo Ferroviario di Pietrarsa) con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione della Federico II e l’Ufficio Scolastico regionale per la Campania. School Village è dedicata a formazione e aggiornamento, diffusione di buone prassi e sviluppo delle competenze digitali: per tre giorni si troverà in fiera un’area espositiva con eventi e sessioni formative, rivolta a studenti delle scuole secondarie di Secondo Grado, docenti e dirigenti, istituzioni, professionisti ... anteprima24

