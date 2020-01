Coronavirus, primi due casi in Italia: diecimila contagi nel mondo, i morti sono 213 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Secondo l’Oms, il contagio da Coronavirus ormai ha interessato una ventina di Paesi per circa un centinaio di casi, dall’America all’Asia passando per l’Europa e l’Oceania, compresa l'Italia. La nazione più colpita resta la Cina con ben diecimila casi e oltre 200 morti. La stessa Oms però teme che il contagio possa raggiungere Paesi in via di sviluppo con conseguenze disastrose. fanpage

matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… - Agenzia_Ansa : Il premier Conte: ' Primi due casi di #Coronavirus accertati in Italia' FLASH #ANSA - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… -