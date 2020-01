Bungie è alla ricerca di un art director per un nuovo progetto, ma non si tratta di Destiny 3 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Bungie sta ufficialmente lavorando ad un nuovo titolo ma, contrariamente alle nostre aspettative, sembra che non si tratterà di Destiny 3 e nemmeno di qualcosa simile ai soliti progetti della software house.Sul sito ufficiale, il team è alla ricerca di un "Incubation Art director", che dovrebbe gestire la direzione artistica di una nuova IP. Sebbene non venga specificato di che gioco si tratti, la piccola descrizione presente nell'offerta di lavoro è sufficiente per capire che non si tratterà di qualcosa simile a Destiny, Halo o altri titoli simili. Qui di seguito vi riportiamo le frasi "incriminanti":"Vi piacerebbe lavorare a qualcosa di comico, con personaggi spensierati ed estrosi? Come nuovo Incubation Art director, definirete il look di una nuova IP Bungie e lavorerete a tutti gli aspetti artistici nel guidare un prototipo verso la produzione ufficiale. Cosa più importante, ... eurogamer

