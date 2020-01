Australian Open, Battuto Zverev, Thiem in finale (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dominic Thiem approda in finale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso a Melbourne. L'austriaco numero 5 del mondo e del seeding sconfigge il tedesco Alexander Zverev, numero 7 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6 (7-3), 7-6 (7-4) in tre ore e 42 minuti. Thiem sfiderà in finale il serbo Novak Djokovic, numero 2 del mondo e seconda testa di serie. Per Thiem si tratta della terza finale in uno Slam, la prima sul veloce dopo le due conquistate (e perse con Nadal) al Roland Garros. Primo set interrotto dopo un break per parte a causa di un forte acquazzone che costringe gli organizzatori a chiudere il tetto della Rod Laver Arena.Sascha è lucido nei momenti chiave, strappa la battuta nei due turni finali del set e con un parziale di 4-0 chiude 6-3. Zverev rivive i suoi peggiori incubi al servizio in avvio di secondo set, subisce ... ilfogliettone

