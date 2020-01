Auditorium e Casa Jazz, eventi della settimana (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma – La settimana che si apre all’Auditorium Parco della Musica e’ tutta dedicata alle ‘Lezioni’, da quelle di Storia a quelle di Ascolto di Giancarlo Valletta, ma soprattutto e’ dedicata ai ‘Dialoghi’, le tre rassegne che la Fondazione Musica per Roma propone in collaborazione con la Casa editrice Il Mulino. Inaugura questa domenica il nuovo ciclo dei ‘Dialoghi sul Diritto’ che vedranno a confronto il costituzionalista Valerio Onida con la politologa di fama internazionale Nadia Urbinati; mercoledi’ sara’ invece la volta del secondo appuntamento dei Dialoghi Filosofici, con il filosofo Maurizio Ferraris e la grecista Sotera Fornaro che ci spiegheranno perche’ la guerra di Troia non e’ mai stata combattuta; infine domenica 9 febbraio per i Dialoghi Matematici, Marco Andreatta e Paola Gario ci ... romadailynews

casadeljazz : Ludovica Manzo è cantante, autrice ed improvvisatrice. Con 'Serpentine' intreccia diversi aspetti dell'esplorazione… - ScopriEuropa : PARLAMENTO EUROPEO DEI GIOVANI A PORDENONE DAL 19 Al 22 FEBBRAIO L'IRSE OSPITERÀ LA PRIMA SESSIONE REGIONALE 2020… - francescapiera3 : => LULA PENA live! torna in Italia la straordinaria cantautrice portoghese! martedì 5 febbraio. SETTIMO MIL. Audito… -