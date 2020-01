5 cose da non fare mai durante il ciclo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Al giorno d’oggi, sono ancora tante le donne che esitano nel parlare apertamente delle proprie mestruazioni. L’argomento è ancora considerato a tutti gli effetti un tabù. Quante volte vi siete “nascoste” per andare a cambiare l’assorbente in bagno? O quante altre vi siete sentite in imbarazzo, o male, o in difficoltà durante le vostre “cose”? Secondo l’opinione di alcuni antropologi, questo fatto risale al neolitico e all’instaurazione del patriarcato quando, il fatto che una donna manifestasse delle perdite di sangue, era simbolo di debolezza e impurità. La scienza e la religione hanno successivamente contribuito al persistere di questa credenza. A causa dei cambiamenti ormonali, durante la fase mestruale alcune donne avvertono una sensazione di scombussolamento, mentre altre possono soffrire di ulteriori e differenti disturbi. In più i tabù ancora persistenti nelle nostre società ... howtodofor

redazioneiene : LO SPECIALE SU CHICO FORTI IN ONDA SU ITALIA1: I DUBBI SUL MOVENTE In questa seconda parte il nostro @gastonzama pa… - LucaBizzarri : Borgonzoni:” Non ho ancora sentito Bonaccini perché non ho il suo numero di telefono”. Sarò strano, sbaglierò, ma s… - giorgio_gori : La vittoria in #EmiliaRomagna mi pare ci dica due cose: che non è affatto necessario allearsi coi 5Stelle, anzi: mo… -