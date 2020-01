La sparata della Parietti: "Chi non è istruito non dovrebbe votare" - (Di giovedì 30 gennaio 2020) Pina Francone La show girl, ospite a Stasera Italia su Rete 4, mette in dubbio la legittimità del voto e del suffragio universale "Finché una popolazione non ha adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo…". La sparata porta la firma di Alba Parietti, che ospite del salotto televisivo di Stasera Italia, il programma di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, mette di fatto in discussione la legittimità del voto e dello stesso suffragio universale. In trasmissione, nella puntata di ieri sera, si parla di politica in senso lato e di come, negli ultimi anni – anche a causa dell'avvento di Internet a inizio nuovo millennio e soprattutto dei social network in questi ultimi tempi – sia sempre più preoccupata dell'immediato, rispetto al pensare a lunga gittata. La showgirl va all'attacco: "La politica negli ultimi anni è stata ... ilgiornale

