La palermitana Eliana Chiavetta ad “Avanti un Altro” su Canale 5 (Di giovedì 30 gennaio 2020) La conduttrice palermitana Eliana Chiavetta partecipa ad “Avanti un Altro”. La conduttrice televisiva e speaker radiofonica palermitana, Eliana Chiavetta, ha partecipato in veste di concorrente ad “Avanti un Altro“, in programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurentii. Eliana si è presentata al pubblico di Canale 5 confessando la propria passione per il calcio. La presentatrice Eliana Chiavetta dopo aver risposto correttamente le domande, ha pescato “La Pariglia” andando a pari merito con la concorrente avversaria. Una domanda sul Festival Internazionale di Berlino prontamente azzeccata dalla palermitana le ha concesso di sedersi nel posto del potenziale aspirante alla manche finale. Ha così giocato per 150 mila euro ma non è riuscita a rispondere a tutte le domande. Eliana Chiavetta ha partecipato nel 2006 a Miss Italia arrivando ... direttasicilia

