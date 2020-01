IMMA PIRONE/ "Da Un posto al sole alle pulizie per aiutare mia madre", Vieni da Me, (Di giovedì 30 gennaio 2020) IMMA PIRONE a Vieni da me, dal set di Un posto al sole alla ditta di pulizie: "Lo faccio per aiutare mia madre". L'attrice si racconta da Caterina Balivo... ilsussidiario

gianlu_79 : RT @ZeusMega: Bella e brava Imma Pirone, stupendo che non rinnega le sue origini anzi ne è tanto orgogliosa ,ragazza speciale! #vienidame #… - stefanisheart : Imma Pirone è un misto tra Margot Robbie e Katy Perry: in ogni caso stupenda! #vienidame - zazoomnews : Imma Pirone chi è? Età e misure dell’attrice ex Miss Italia - #Pirone #misure #dell’attrice #Italia -