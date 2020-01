Gli straordinari sensi dei cani (Di giovedì 30 gennaio 2020) I cani usano i sensi per conoscere e orientarsi nel mondo. Sono dotati degli stessi sensi degli umani – vista, olfatto, tatto, gusto, udito – ma li hanno sviluppati e li usano in modo diverso da noi. Conoscerli è importante perchè permette di capire tante loro esigenze e tanti loro comportamenti. Non credo Ringo Starr pensasse ai cani quando ha fatto l’album ‘Stop and smell the roses‘ (fermati e odora le rose) eppure la frase descrive, letteralmente e metaforicamente, una delle relazioni dei cani con la vita e con il mondo che li circonda. Per loro infatti il senso principale è l’olfatto. L’olfatto dei cani è un prodigio sensoriale. Si stima che l’olfatto dei cani sia 100.000 volte più potente di quello degli umani; La parte del loro cervello dedicata ad analizzare gli odori è circa 40 volte più grande di quella degli umani; Si stima che ... dilei

linda_mancino : @mara_carfagna Conosce tanto bene le dinamiche del ministero dello sviluppo economico che Berlusconi in 20anni di g… - giannigosta : L’assessore Piazza fa gli straordinari e fa risolvere il problema di una pericolosa perdita d’acqua in via Tescione… - TeleradioNews : L’assessore Piazza fa gli straordinari e fa risolvere il problema di una pericolosa perdita d’acqua in via Tescione… -