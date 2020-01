Fine triste per il giovane eroe di Amarice: lo trovano morto dentro una stalla (Di giovedì 30 gennaio 2020) ‘Memi’, 23 anni, avrebbe avuto un malore mentre accudiva i bovini dentro la stalla, ed è stato trovato privo di vita dai suoi familiari. Un’intera comunità lo piange. Di Amatrice era stato un giovanissimo eore, oggi la comunità martoriata dal terremoto del 2016, lo piange per la sua scomparsa prematura. Emiliano Steccone era riuscito a … L'articolo Fine triste per il giovane eroe di Amarice: lo trovano morto dentro una stalla proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

