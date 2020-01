Coronavirus | nave da crociera bloccata a Civitavecchia | casi sospetti

Coronavirus - due asiatici con sintomi sospetti : in 7mila bloccati su una nave al porto di Civitavecchia : Settemila passeggeri sono bloccati su una nave da crociera a Civitavecchia a causa dei sintomi sospetti (compresa la febbre alta) riscontrati su due persone di origine asiatica che ha fatto scattare il protocollo d'emergenza Coronavirus. A bordo è intervenuta la squadra di lavoro d'emergenzada poco

Coronavirus : cinesi con febbre su nave a Civitavecchia - bloccati 6mila crocieristi [LIVE] : Due casi sospetti di Coronavirus sono in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia. Si tratta di moglie e marito cinesi, con febbre e problemi respiratori: la coppia è già stata raggiunta dai medici dello Spallanzani per i test. Circa 6mila crocieristi al momento sono bloccati sulla nave. La coppia, salita a bordo a Savona alcuni giorni fa, era arrivata in Italia a Malpensa il ...

