Coronavirus a Roma: scortato in ospedale pullman con turisti cinesi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Subito dopo la notizia di una coppia di turisti cinesi trovata positiva al Coronavirus a Roma, nella stessa serata del 30 gennaio le autorità sanitaria hanno provveduto a scortare un pullman di connazionali presso l’ospedale Spallanzani sito nella Capitale. La comitiva presente sul mezzo era infatti in Italia con un viaggio organizzato dallo stesso tour operator della coppia contagiata, che avrebbe iniziato a presentare i sintomi della malattia nella giornata di mercoledì 29 gennaio. Coronavirus: pullman scortato a Roma Stando a quanto riportato dalla stampa locale, le ricerche del pullman di turisti cinesi sarebbero scattate non appena i due contagiati (marito e moglie di 67 e 66 anni) sono stati trasportati all’ospedale Spallanzani di Roma. In serata, gli uomini delle forze dell’ordine coadiuvati dalla Asl regionale sono riusciti a intercettare il mezzo mentre questi ... notizie

