Contrasto al gioco d’azzardo, Airola fa sul serio: ecco l’ordinanza (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Airola (Bn) – Arriva la stretta del Comune di Airola circa l’orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro. Con ordinanza sindacale numero 48, infatti, si è previsto che tali dispositivi potranno funzionare, laddove presenti, esclusivamente nelle fasce orarie 8-10, 12-14 e 16-18 di tutti i giorni, festivi compresi. Alle attività che posseggono tali dispositivi è fatto obbligo di esporre all’esterno ed all’interno del locale, in luogo che sia ben visibile al pubblico, apposito avviso che renda nota la fascia oraria di funzionamento con allegata l’ordinanza in questione. La violazione delle disposizioni locali prevede il pagamento di una sanzione oscillante tra 150 e 450 euro; Nel caso in cui si verificasse una recidiva – tale circostanza si profilerebbe nel caso in cui ... anteprima24

