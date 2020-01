Clizia Incorvaia GF Vip, Sarcina rompe il silenzio: “Il dolore è…” (Di giovedì 30 gennaio 2020) GF Vip 4: Francesco Sarcina parla di Clizia Incorvaia? “Il dolore è utile” Francesco Sarcina sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo e sulle pagine del settimanale Oggi ha rotto il silenzio parlando della sua canzone e non solo. Le Vibrazioni porteranno sul palco dell’Ariston il brano “Dov’è”, un testo nato dal vissuto di Francesco Sarcina che è stato al centro della cronaca rosa in questi mesi per la fine del suo matrimonio con Clizia Incorvaia del GF Vip, e il presunto tradimento subito. Francesco Sarcina ha ammesso che la sua canzone è autobiografica, racconta perciò molto probabilmente proprio di Clizia Incorvaia e del dolore della separazione. “Quando succedono cose brutte, e a me ne sono capitate tante, all’inizio sei arrabbiato e ti chiedi: “Ma proprio a me doveva succedere?”. Poi capisci non solo che ... lanostratv

