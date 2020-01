Uomini e Donne, anticipazioni 29 gennaio: scintille tra Armando e Veronica [VIDEO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Secondo appuntamento del parterre senior di U&D Ritorna il consueto appuntamento con Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Infatti oggi pomeriggio a partire dalle 14:45 su Canale 5 va in onda la seconda puntata settimanale del Trono over. Cosa accadrà in studio? Stando a quanto riportato dal portale web Il Vicolo delle News, in trasmissione ci saranno numerose discussioni, ma in particolare quella tra una dama e un cavaliere. Stiamo parlando di Armando e Veronica. Spoiler Trono over: Armando discute con Veronica Gli spoiler dell’appuntamento odierno del Trono over di Uomini e Donne, svelano che Armando Incarnato sarà ancora una volta nel mirino di Veronica Ursido. Quest’ultima, infatti, porterà una nuova segnalazione in studio che riguarda il cavaliere napoletano. La dama sostiene che l’imprenditore avrebbe un presunto flirt con una ... kontrokultura

Uomini e Donne - il dramma di Carla Velli : l’ex tronista in lutto : Uomini e Donne , un lutto terribile per Carla Vellli che è stata tronista nel 2006 e ancora oggi è ricordata dal pubblico: è morto l’ex compagno. Uomini e Donne , un terribile luttto ha colpito l’ex tronista Carla Velli che è ancora ricordata dal pubblico del people show di Cabale 5. Improssivamente è mancato Matteo Voltolina, […] L'articolo Uomini e Donne , il dramma di Carla Velli : l’ex tronista in lutto proviene da ...

Anna Tedesco ha perso la testa | Menzogne a Uomini e Donne : Anna Tedesco ha perso la testa per Mattia. Nonostante la differenza d’età e molte Menzogne , tra cavaliere e dama c’è una certa chimica e Anna non vuole più trattenersi. Scopriamo cosa è successo a Uomini e Donne . Nella puntata odierna di Uomini e Donne abbiamo assistito agli aggiornamenti sulle frequentazioni tra dame e cavalieri del […] L'articolo Anna Tedesco ha perso la testa | Menzogne a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com.

Armando Incarnato spalle al muro | Anticipazioni Uomini e Donne 29 gennaio : Siamo alla resa dei conti per Armando Incarnato che durante la puntata di domani, si troverà spalle al muro vedendo le due sue ex conoscenze schierarsi contro di lui. Sembra che il cavaliere abbia tirato troppo la corda con entrambe tanto da, non poter più gestire il tutto, cosa succederà domani? Le puntate del trono […] L'articolo Armando Incarnato spalle al muro | Anticipazioni Uomini e Donne 29 gennaio proviene da www.meteoweek.com.

Mattia Ciardo : chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne : Mattia Ciardo è uno dei protagonisti del trono over di ' Uomini e Donne '. Fisico muscoloso, tatuaggi in bella vista, il cavaliere ha fatto perdere la testa al parterre femminile. Ha frequentato Valentina Autiero e Barbara De Santi. La frequentazione è finita in maniera piuttosto burrascosa.prosegui la lettura Mattia Ciardo : chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne pubblicato su Gossipblog.it 28 gennaio 2020 18:31.

Giovanna Abate ha un nuovo corteggiatore | Ex di Giulia Cavaglià torna a Uomini e Donne : Giovanna Abate nonostante sia salita sul trono da meno di una settimana, ha già un nuovo corteggiatore , questa volta non un ragazzo qualsiasi ma un ex di Giulia Cavaglià . La nuova tronista sembra aver già smosso tutto il web, soprattutto un ragazzo che avrebbero deciso di andarla a corteggiare il prima possibile. Di chi stiamo […] L'articolo Giovanna Abate ha un nuovo corteggiatore | Ex di Giulia Cavaglià torna a Uomini e Donne proviene da ...

Uomini e Donne | Giulio Raselli contro Alessandro Zarino : “Non ci riesci!” : Uomini e Donne | Alessandro Zarino e Giulio Raselli , dopo la scelta di quest’ultimo al Trono Classico, hanno continuato a punzecchiarsi a vicenda sui social Giulio Raselli ha ufficialmente terminato il suo percorso sul piccolo schermo al Trono Classico di Uomini e Donne . Nonostante ciò, Giulio continua a far parlare di sé. Questa volta ha […] L'articolo Uomini e Donne | Giulio Raselli contro Alessandro Zarino : “Non ci riesci!” è ...

Gemma Galgani rifatta a Uomini e Donne | Le prove di Tina Cipollari : Per Tina Cipollari è un chiodo fisso: Gemma Galgani è rifatta . L’opinionista non perde occasione per cercare di dimostrare la sua tesi a Uomini e Donne . La puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne è iniziata con la solita pesata settimanale per Tina Cipollari . Come accade ormai dall’inizio della stagione, Maria De […] L'articolo Gemma Galgani rifatta a Uomini e Donne | Le prove di Tina Cipollari proviene da www.meteoweek.com.

Uomini e Donne - Anna Tedesco : "Io e Mattia ci frequentiamo - mi piace!" : "Sta andando bene, abbiamo prenotato un ristorante poco fuori Riccione" inizia così Anna Tedesco che rivela la sua nuova frequentazione con il neo-corteggiatore a Uomini e Donne nella puntata di oggi, 28 gennaio 2020. Abbiamo parlato tanto, siamo andati a fare una passeggiata sulla spiaggia e ci siamo baciati a lungo. Mi piace tantissimo, è una chimica che sento e non la voglio nascondere. Non so come andrà, mi piace e non voglio fermarmi, ...

Nuovo cavaliere per Gemma Galgani | La dama ricomincia da Uomini e Donne : Nuovo cavaliere per Gemma Galgani : Emanuele. La dama torinese ricomincia da Uomini e Donne con una nuova conoscenza, ma Tina Cipollari si mette in mezzo. Cosa è successo? Nella puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne è arrivato un Nuovo cavaliere per Gemma Galgani . La dama , entusiasta, ha permesso immediatamente al Nuovo […] L'articolo Nuovo cavaliere per Gemma Galgani | La dama ricomincia da Uomini e Donne proviene da ...

Veronica Ursida non cambia per nessuno | Duro sfogo a Uomini e Donne : Veronica Ursida si sfoga sui social dopo la fine dell’ultima puntata, la dama non cambia per nessuno e spera di trovare un cavaliere che sia in grado di accettarla senza volerla cambiare e senza pretendere niente in cambio. Molti dei suoi fan si stanno chiedendo per chi sia dedicato il suo sfogo e tutto sembrerebbe […] L'articolo Veronica Ursida non cambia per nessuno | Duro sfogo a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com.

