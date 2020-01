Prodi si sbilancia “Basta il partito delle tessere. Il Pd spalanchi le porte alle Sardine” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Da alcuni è stato definito il vero promotore del Movimento delle Sardine. Ma lui Romano Prodi, ex Presidente del Consiglio, ha sempre categoricamente smentito. Subito dopo le elezioni in Emilia Romagna il Professore ha voluto suggerire a Nicola Zingaretti per dare vita a un nuovo partito. Romani Prodi ha detto che il Pd non deve essere il partito delle tessere. “Nicola Zingaretti vada avanti con vigore con la riforma e spalanchi le porte del partito democratico. Convochi una grande assise aperta a tutti, dove discutere in modo libero, su come la politica deve interpretare i grandi cambiamenti della società”. Il Professore parla delle Sardine :” Il gioco di squadra. Bonaccini ha goduto del risultato del suo lavoro, dell’appoggio incondizionato del partito e del cambiamento di clima che hanno portato le sardine. Con loro, bisognerebbe dialogare apertamente. ... baritalianews

Prodi sbilancia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Prodi sbilancia