“Occhiali a goccia, barba e stile riconoscibile: la nostra strategia per far vincere Bonaccini” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La vincente strategia di comunicazione di Stefano Bonaccini Nelle ultime settimane, e specialmente in seguito alla sconfitta subita dalla Lega nelle ultime elezioni regionali, in molti hanno osservato che chi si occupa della strategia comunicativa di Salvini ha commesso più di qualche errore. Non ultimo, l’exploit della citofonata al ragazzo tunisino al quale Salvini ha chiesto se fosse uno spacciatore. Se dunque la Bestia dimostra di non essere infallibile – e lo aveva provato già quando aveva scelto come bersaglio Laura Boldrini – c’è un’altra macchina che si occupa di comunicazione che ha dato frutti fino a oggi sconosciuti. Ed è quella che ha portato alla vittoria Stefano Bonaccini. Si tratta del duo composto da Daniel Fishman della società Consenso e Fabrizio Masia di Emg Acqua. “Abbiamo visto che il leader della Lega usa sempre il medesimo ... tpi

davidallegranti : Ora Eugenio Giani si fa crescere la barba, si rasa a zero, giacca, dolcevita e occhiali a goccia - AMorzenti : Sto valutando occhiali a goccia e barba - paulecci : Capito? Barba e occhiali a goccia, cosi si vince. Fortissimi! -