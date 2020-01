Maria Grazia Cucinotta a Nathaly Caldonazzo: “L’amicizia non dovrebbe diventare gossip” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Maria Grazia Cucinotta parla dell'amicizia con Nathaly Caldonazzo nel programma pomeridiano di Caterina Balivo, Vieni da me. La produttrice siciliana si dice sorpresa delle dichiarazioni fatte dall'attrice sul suo conto e ribatte dicendo: "Io la ritengo un'amica, non so perché abbia detto queste cose". fanpage

