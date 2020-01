La falsa foto dell’ospedale di Wuhan costruito in 16 ore. Ci possiamo fidare dei media cinesi? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il 27 gennaio 2020 l’account Twitter di People’s Daily China (@PDChina) pubblica una foto di quello che sarebbe il primo edificio del nuovo ospedale di Wuhan dedicato ai malati di Coronavirus. Secondo il tweet sarebbe stato costruito in appena 16 ore. Pubblicato alle 15:50 venne contestato in un tweet delle ore 16:53 da parte dell’utente indiano Maneesh (@winsplit) che aveva controllato la foto con il servizio online di Tinieye.com. La foto, infatti, circola da diversi mesi. Pochi minuti prima di Maneesh anche l’utente Erwan Le Morhedec (@koztoujours) era intervenuto con un tweet riportante lo screenshot del sito Made-in-China.com dove troviamo il presunto ospedale, ma in realtà si tratta di prefabbricati. La foto del sito Made-In-China.com, dopo un’analisi, risulta caricata sul server del sito l’otto maggio 2019. L’origine ... open.online

