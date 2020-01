Gina Cetrone arrestata, Toti: “Non fa parte di “Cambiamo!”. Ma l’ex consigliera Pdl partecipava (come relatrice) agli eventi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Gina Cetrone? Non so chi sia”. Giovanni Toti smentisce decine di foto, articoli e comunicati stampa facilmente reperibili sulla rete. Per il leader di ‘Cambiamo!’, movimento nato lo scorso anno da una costola di Forza Italia, l’esponente pontina arrestata stamattina per estorsione insieme al marito Umberto Pagliaroli nell’ambito di una più vasta inchiesta sul clan criminale dei Di Silvio semplicemente non esiste. “Non è iscritta a Cambiamo – dice – dal momento che il comitato promotore, unico organo statutario per quanto riguarda l’assegnazione di incarichi, non ha mai preso in considerazione di assegnarne uno all’ex consigliera regionale del Lazio, la cui iscrizione al nostro movimento politico non risulta nemmeno ancora formalizzata”. Gina Cetrone proviene dal Pdl, poi nel 2013 si è candidata in Regione Lazio senza successo con Fratelli d’Italia, fino a “tornare” in ... ilfattoquotidiano

