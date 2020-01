Genitori di 17 e 18 anni impongono alla loro bambina di due anni di bere alcolici e fumare

A soli 5 anni l’orribile fine : eppure era in casa con i Genitori : E’ morto il bambino di Collecchio che è caduto da una finestra a cinque metri di altezza. Era in casa con i genitori e con i due fratelli. Non ce l’ha fatta, il bimbo di cinque anni precipitato dalla finestra della sua casa a Collecchio, in provincia di Parma. Dopo un giorno di agonia, il […] L'articolo A soli 5 anni l’orribile fine: eppure era in casa con i genitori proviene da www.meteoweek.com.

«Giulio fa cose» : a 4 anni dalla sua scomparsa - i Genitori di Regeni raccontano il figlio in un libro : «Giulio fa cose». Esce oggi, edito da Feltrinelli, il libro dei genitori di Giulio Regeni, il ricercatore italiano di Cambridge assassinato il 25 gennaio del 2016 al Cairo, dove viveva e lavorava a una ricerca sul ruolo dei nuovi sindacati dopo le primavere arabe. Le circostanze della sua scomparsa non sono ancora state chiarite, a causa anche della scarsa collaborazione della procura egiziana e dei depistaggi delle autorità sotto il governo di ...

Morta a 14 anni nel rogo - Genitori feriti nei soccorsi : Tiziana Paolocci Il papà è rimasto ustionato, la mamma ha avuto un incidente correndo in auto dalla figlia Una famiglia distrutta per sempre in pochi attimi. Due genitori separati, che finiscono in ospedale nel tentativo estremo e inutile di salvare la figlia. L'altra notte ha portato il buio per sempre nel cuore di due genitori, che hanno perso la figlia Giulia Salotti, quattordici anni, nel rogo della casa in cui viveva. È accaduto ...

Norcia - ragazzo di 17 anni si impicca nel garage di casa. Il corpo trovato dai Genitori : Un ragazzo di appena 17 anni si è tolto la vita impiccandosi nel garage della sua casa a Norcia, città duramente colpita dai terremoti del 2016. A scoprire il corpo sono stati i genitori oggi pomeriggio intorno alle 17 e 30. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto è arrivato il personale di soccorso del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Mara Venier ospite a C'è posta per te conforta i Genitori di Giada - morta a 22 anni : Mara Venier è stata ospite della seconda puntata di "C'è posta per te". La conduttrice di Domenica In è stata complice della sorpresa del giovane Milo, che ha voluto incontrare i suoi suoceri per mostrargli tutta la sua gratitudine. Dopo la morte della sua fidanzata, Giada, il giovane ha trovato conforto proprio nei genitori della ragazza che sono diventati la sua famiglia.

Gigi Marzullo/ 30 anni in Rai e i lutti in famiglia : "Perso i Genitori e il fratello" : Gigi Marzullo, volto noto di casa Rai, ha già alle spalle trentanni di carriera nella televisione pubblica. Oggi sarà ospite di Storie Italiane

L'orrore dalla Germania - la bimba nell'oscurità : tenuta chiusa al buio dai Genitori per 2 anni : I fatti sono avvenuti Eberwald, un paesino del Brandeburgo a nord di Berlino. Alla piccola sono stati riscontrati importanti deficit nella nutrizione e nella capacità di esprimersi. La famiglia era già nota alle autorità, ma si sarebbe sempre rifiutata di accettare ogni forma di sostegno. Sta destando orrore e indignazione in Germania il caso di una bambina di cinque anni lasciata per oltre due anni in completo stato di abbandono. Secondo il

Genitori sventano truffa dello specchietto ai danni del figlio : Giovanni Vasso La famiglia avverte i poliziotti del presunto incidente del figlio a cui hanno chiesto 200 euro per il sinistro, gli agenti intervengono e arrestano due persone Tentano la truffa dello specchietto al figlio ma proprio mentre lui sta prelevando dal bancomat i soldi richiesti, i Genitori la sventano facendo arrivare sul posto i poliziotti. È accaduto a Salerno, dove sono finite in manette due persone. Tutto s’è ...

Jade - 4 anni - diventa cieca per colpa dell'influenza. I Genitori : «Vaccinate i vostri figli» : La piccola Jade, 4 anni, è quasi morta e ha perso la vista per quella che sembrava solo una brutta influenza. Non si sa ancora se la bambina tornerà a vedere, ma i genitori nel

Genitori accusati per 6 anni di abusi sessuali e riti satanici : sono stati assolti : Per sei anni due Genitori sono stati accusati di aver abusato dei loro figli e di averli costretti a partecipare a strani riti satanici. Tutto falso: mamma e papà sono stati assolti dal giudice.

