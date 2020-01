Di Marzio (Sky): Kumbulla rinvia la trattativa col Napoli a giugno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Arriva a sorpresa la notizia del rinvio dell’operazione Kumbulla. Lo riporta l’esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio, che parla di rinvio a giungo Il difensore dell’Hellas Verona ha incontrato nella notte il Napoli insieme ai propri agenti, per discutere del progetto tecnico ed economico che il club azzurro ha previsto per lui. Nonostante l’accordo già raggiunto tra i due club, il classe 2000 ha deciso di prendere tempo, rinviando tutto a fine stagione per prendere una decisione ponderata, non condizionata dagli ultimi giorni di mercato. L'articolo Di Marzio (Sky): Kumbulla rinvia la trattativa col Napoli a giugno ilNapolista. ilnapolista

napolista : Di Marzio (Sky): #Kumbulla rinvia la trattativa col #Napoli a giugno Nonostante l’accordo già raggiunto tra i due… - FootballAndDre1 : Anticipati di Marzio, sky sport, romano etc.. Un bell'800A ci sta sempre.. Per chi? Non si dice.. Dalle mie parti s… -