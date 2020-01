Astronomia: gli Astroincontri di febbraio al Parco di Rocca di Papa (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Cosa ci riserva il cielo di febbraio? Sarà possibile scoprirlo al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco dei Castelli Romani – in occasione degli eventi divulgativi denominati Astroincontri, in programma in tutti i venerdì sera del mese. Gli appuntamenti scientifici, dedicati ad adulti e bambini, sono organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), attivamente impegnata da oltre 20 anni nella promozione e diffusione della cultura astronomica. Ad aprire la ricca rassegna di eventi del mese, l’Astroincontro “Il cielo sopra di noi: tra antichi miti e nuove conoscenze” di venerdì 7 febbraio. Sotto la cupola di 7 metri di diametro del Planetario fisso, in grado di ospitare fino a 50 persone, gli esperti operatori dell’Associazione illustreranno al pubblico il cielo del mese con l’ausilio di foto spettacolari e di video ... meteoweb.eu

