Virus Cina: operativi 3 laboratori e 17 reparti in Lombardia (Di martedì 28 gennaio 2020) “La task force per riconoscere e affrontare eventuali casi di CoronaVirus in Lombardia e’ al completo, con tre laboratori dove trasmettere i campioni da analizzare e 17 reparti di malattie infettive di riferimento. Abbiamo nelle scorse ore emanato alcune indicazioni procedurali importanti per i medici di base e per gli specialisti ospedalieri, in costante raccordo con il Ministero della Salute”. Lo fa sapere l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. “E’ fondamentale porre attenzione ai tempi di riferimento dei viaggi e alle frequentazioni a rischio di contagio – spiega l’assessore – prendendo in considerazione gli ultimi 14 giorni dall’esordio dei sintomi”. I medici (di ASST, IRCCS, case di cura accreditate, ospedali classificati, medici di famiglia, etc) per i “pazienti che rientrano ... meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - matteorenzi : Attenzione a quello che accade nel mondo. Dalla Cina si diffonde un virus che preoccupa. In Europa è tempo che i le… - Agenzia_Ansa : Accelera la diffusione del Coronavirus di Wuhan. I casi di infezione sono raddoppiati in 24 ore arrivando a 4.515,… -