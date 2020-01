LIVE Sport, DIRETTA 28 gennaio: Djokovic raggiunge Federer in semifinale a Melbourne, Alaphilippe si ritira dalla Vuelta San Juan (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 28 gennaio: orari e programma 18.15 CALCIO – Ufficiale Christian Eriksen all’Inter: il danese ha scelto la maglia numero 24. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.50 CICLISMO – Duro botta e risposta tra Patrick Lefevere, manager della Deceuninck QuickStep, e Tony Monti in merito al progetto di un vivaio italiano per il team belga, che ora rischia già di saltare. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.25 CICLISMO – Julian Alaphilippe si ritira dalla Vuelta San Juan 2020! Un problema allo stomaco ha mandato ko il francese, uno dei grandi favoriti alla vittoria finale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.55 OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026 – Giovanni Malagò si è detto molto compiaciuto per quanto fatto finora e ottimista per i prossimi mesi: “Grande lavoro di squadra, a breve la ... oasport

