Lacrime a L’Eredità: Flavio Insinna perde un protagonista del game show di Rai Uno [FOT] (Di martedì 28 gennaio 2020) Michele Veronesi dice addio a L’Eredità Prima o poi doveva succedere. Ieri sera, lunedì 27 gennaio 2020 L’Eredità ha perso un grande campione. Il giovane Michele Veronesi dopo circa una settimana ha dovuto cedere il post ad un altro concorrente. Ma il ragazzo che è uno studente universitario e commesso ha lasciato il segno nel game show del preserale di Rai Uno. Infatti, oltre a essersi portato a casa una cifra pari a 75 mila euro, ha fatto parlare di sé per la scommessa fatta con Flavio Insinna. In caso di vincita lui e il conduttore si dovevano tagliare i capelli: detto fatto. Purtroppo, però, la sua avventura è terminata facendo commuovere il pubblico presente in studio ma anche il padrone di casa che lo ha definito un ragazzo meraviglioso. Commozione in studio per la sconfitta di Michele Prima di salutarlo, Flavio Insinna riferendosi a Michele ha detto che è stato a ... kontrokultura

