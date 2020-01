Francesca Cipriani Instagram, scollatura profonda e décolleté in primo piano: «Unica!» (Di martedì 28 gennaio 2020) Questa sera, 28 gennaio 2020, andrà in onda in prima serata su Italia 1 una nuova puntata de La Pupa e il Secchione (E viceversa). Oltre ai protagonisti del reality ci saranno anche tre ospiti d’eccezione: Alba Parietti, Roberto Giacobbo e la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona. Alla guida del programma, come in ogni appuntamento, Paolo Ruffini, affiancato dalla super pupa Francesca Cipriani. Poche ore fa su Instagram Francesca Cipriani ha pensato bene condividere con i followers un ricordo “bollente”. Il suo ultimo post ha fatto letteralmente impazzire tutti quanti. Il suo décolleté esplosivo cattura completamente l’attenzione. Leggi anche –> Francesca Cipriani Instagram, il décolleté esplode tra le mani: «Che panorama!» Francesca Cipriani Instagram: Presa da un momento di nostalgia, la bellissima Francesca Cipriani su Instagram ha postato una sua ... urbanpost

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI SALVA TUTTI I PROGRAMMI. #lapupaeilsecchione - zazoomnews : Francesca Cipriani lo scatto bollente che fa sognare i fan - #Francesca #Cipriani #scatto #bollente - ChefSolmi : RT @SuperGuidaTV: Martedì 28 gennaio nuovo appuntamento con #LaPupaeilSecchioneeViceversa con #PaoloRuffini. Al suo fianco Francesca Cipria… -