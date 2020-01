Carlo e Camilla, è guerra legale col figlio segreto (Di martedì 28 gennaio 2020) Carlo e Camilla avrebbero concepito un figlio all’inizio della loro storia d’amore, quando entrambi non avevano stretto vincoli matrimoniali, lui con Diana e lei con Andrew Parker Bowles. E ha intrapreso un’azione legale contro il Palazzo. Il presunto figlio di Carlo e Camilla sarebbe stato affidato a una famiglia australiana. Oggi è un uomo, si chiama Simon Charles Dorante-Day, vive nel Queensland ed è a sua volta padre di famiglia. Da anni combatte la sua battaglia per dimostrare che i Duchi di Cornovaglia sono i suoi genitori, pubblicando dichiarazioni e foto sul suo profilo Facebook. In un’intervista al magazine New Idea, Simon ha confidato di aver avviato un procedimento legale contro Carlo presso l’Alta Corte d’Australia per dimostrare di essere il secondo in linea di successione al trono inglese. Il Principe si trova quindi a dover affrontare ... dilei

