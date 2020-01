Barbie annuncia nuove bambole inclusive contro i pregiudizi: ecco i modelli che valorizzano la diversità (Di martedì 28 gennaio 2020) Barbie annuncia nuove bambole inclusive contro i pregiudizi Le Barbie Fashionistas, all’insegna dell’inclusione, si arricchiscono di una nuova linea in arrivo nel 2020. Tra i nuovi modelli ci sono una bambola senza capelli, una con vitiligine, una con protesi dorata, un Ken dai capelli lunghi e fluenti e il primo Ken dai capelli rossi. Queste bambole si uniscono alle oltre 170 già presenti dal 2015 nella linea Fashionistas, che include una grande varietà di tonalità di pelle, colori di occhi, texture e colori di capelli, corporature e look. Lo scopo è quello ispirare le bambine a raccontare più storie e a trovare una bambola che si rivolga a ciascuna di loro. Nella linea sono presenti bambole con forme e corporature diverse tra cui Tall, Petite, Curvy e una doll con un busto più piccolo, un punto vita meno definito e braccia più robuste. Diversi modelli disponibili anche per ... tpi

Barbie annuncia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Barbie annuncia