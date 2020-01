Ariano Irpino, Franza conferma le dimissioni: “Nessun accordo, si va al voto” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – “Le dimissioni sono una decisione definitiva e irrevocabile”. E’ il messaggio chiaro che arriva da Enrico Franza che conferma la decisione dello scorso sette gennaio dove ha annunciato le sue dimissioni da sindaco. “Le dimissioni sono frutto del quadro frammentario che si è creato – spiega in conferenza stampa – Non c’era altra via di uscita se non accordi con i consiglieri. Gli accordi, presto o tardi, si sarebbero tramutati in inciuci. Non ne avevo intenzione. Ho creato la giunta al di fuori della politica. Ho voluto portare un progetto di cambiamento avanti, ma purtroppo ci siamo scontrati con un’ottusa politica legata a interessi di parte”. “Il mio passo indietro – incalza Franza – E’ per permettere alla politica di recuperare l’onorabilità ... anteprima24

