What We Do in the Shadows su Rai4, dal 27 gennaio la serie vampiresca tra horror e commedia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dal 27 gennaio su Rai4, ogni lunedì in seconda serata, parte il nuovo appuntamento in prima visione con la serie comedy-horror What We Do in the Shadows. La serie, a metà tra commedia e genere vampiresco, racconta la storia di Nandor, Laszlo, Nadja e Colin, quattro vampiri che si ritrovano protagonisti di un bizzarro progetto sulla vita quotidiana dei non-morti. In una sorta di Grande Fratello, seguiti 24 ore su 24 da una troupe televisiva, i quattro vampiri millenari si ritrovano costretti a convivere in un appartamento a Staten Island, nella New York contemporanea. E dovranno anche affrontare un temibile Maestro della Notte, risorto proprio nella Grande Mela, che pretende da loro assoluta fedeltà assoluta: il suo obiettivo è la conquista dell'intera città. Tra le difficoltà della convivenza, le divergenze caratteriali e la necessità di collaborare per raggiungere il comune ... optimaitalia

