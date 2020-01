Traguardo tagliato. Le Sardine guardano al futuro: “Saremo attenti e vigili dove si è già votato, saremo presenti e agguerriti dove si voterà” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “C’è chi dice che siano i gesti folli a cambiare il corso della storia, ma noi preferiamo pensare che siano i gesti ordinari a cambiare il mondo in cui viviamo. Non siamo nati per stare sul palcoscenico, ci siamo saliti perché era giusto farlo. Ma ora è tempo di tornare a prendere contatto con la realtà e ristabilire le priorità, innanzitutto personali”. Con questa dichiarazione a caldo, le Sardine hanno commentano la vittoria del candidato del centrosinistra in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, sostenuto con vigore dal movimento di Mattia Santori (nella foto). “Se avessimo voluto fare carriera politica – prosegue il post – l’avremmo già fatto. E invece, prima di tutto, desideriamo tornare ad essere noi stessi, elettori e cittadini, parenti e amici. Per questo motivo non ci vedrete in TV o sui giornali. La nostra responsabilità è pari a quella ... lanotiziagiornale

