Risultati elezioni regionali Calabria 2020 | vince Jole Santelli

I primi Risultati in diretta delle elezioni regionali 2020 della Calabria confermano i dati emersi dagli exit poll e dai più recenti sondaggi, che davano quotata la forzista rispetto al candidato di centrosinistra. Jole Santelli è infatti ormai avanti di oltre 20 punti rispetto all'avversario Pippo Callipo, tanto che ormai si può già dire che sarà lei a guidare la Regione Calabria per i prossimi cinque anni. elezioni Calabria 2020: i Risultati I primi Risultati arrivati su un campione dell'8% hanno confermato quelli degli exit poll, vale a dire il vantaggio di Jole Santelli attestata al 53,2%.Secondo classificato sarebbe Pippo Callipo al 30,7%, terzo Carlo Tansi con l'8,3% che supererebbe così il grillino Francesco Aiello dato al 7.8%. La seconda proiezione che ha una copertura dell'11% vede un aumento del distacco della candidata di centrodestra.

