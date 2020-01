Peppone vota Lega. Ma a Salvini non basta (Di lunedì 27 gennaio 2020) È vero, alla fine Peppone ha votato Lega. Ma non è bastato questo a sconfiggere Stefano Bonaccini anzi, a conti fatti, Matteo Salvini, oltre a quella delle regionali, ha perso anche la battaglia dei simboli. O meglio dei luoghi che, loro malgrado, il leader del Carroccio ha voluto trasformare in sim ilfoglio

Agenzia_Ansa : #Elezioniregionali2020 Peppone vota Lega, a Brescello è al 46,8% #ANSA - Tranviereincaz1 : RT @ilfoglio_it: Peppone vota Lega. Ma a Salvini non basta. Il leader del Carroccio perde anche la battaglia dei luoghi simbolici: Bonaccin… - __Hubble__ : RT @ilfoglio_it: Peppone vota Lega. Ma a Salvini non basta. Il leader del Carroccio perde anche la battaglia dei luoghi simbolici: Bonaccin… -