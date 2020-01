GF Vip, Adriana Volpe contro Rita Rusic: “Mi aspetto la sua vendetta” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Adriana Volpe su Rita Rusic al Grande Fratello Vip: “Ho toccato il colosso” Venerdì scorso Adriana Volpe ha nominato palesemente Rita Rusic al GF Vip. Una nomination che ha infastidito molto quest’ultima, la quale ha risposto piccata: “La trovo una nomination sciocca, ma ok…Accetto…” E nel daytime del Grande Fratello Vip andato in onda poco fa su Canale 5, Adriana Volpe, nel confessionale, ha commentato l’accaduto, asserendo senza tanti giri di parole: “Ho toccato il colosso…Lei è intoccabile…” Per tale ragione l’ex conduttrice di Mezzogiorno in famiglia ha già fatto sapere di aspettarsi sicuramente una reazione da parte dell’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori: “Preparerà una sottile vendetta…Comincerà a lavorare sotto traccia per raggiungere il suo obiettivo…” Avrà ragione ... lanostratv

elisajn266 : RT @vieliminotutti: Pago e Adriana:'ma non è che tu sei stato mandato da grande fratello per fare la talpa?' Patrick spiega e poi:'siete v… - silenzipercena : RT @vieliminotutti: Pago e Adriana:'ma non è che tu sei stato mandato da grande fratello per fare la talpa?' Patrick spiega e poi:'siete v… - lightingsparks : RT @vieliminotutti: Pago e Adriana:'ma non è che tu sei stato mandato da grande fratello per fare la talpa?' Patrick spiega e poi:'siete v… -