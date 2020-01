Elly Schlein: il record di preferenze in Emilia-Romagna è suo (Di lunedì 27 gennaio 2020) La candidata al consiglio regionale che ha preso più preferenze è stata eletta con una lista che ha preso il 3,8%: Elly Schlein, ex europarlamentare ha infatti preso 15.975 preferenze nella circoscrizione di Bologna per la lista Emilia Romagna coraggiosa, più di ogni altro candidato, compresi quelli del Pd. A questi si aggiungono le 3.815 prese nella circoscrizione di Reggio Emilia. Schlein ha superato Alessio Mammi, che a Reggio Emilia ha preso 14.688 preferenze e il vicepresidente della Regione Raffaele Donini, con 13.786. Nel centrodestra vanno forte Marco Lisei di Fratelli d’Italia a Bologna (9.383) e il leghista Matteo Rancan a Piacenza. Elly Schlein: il record di preferenze in Emilia-Romagna è suo Impossibile che il record sia dovuto al voto “con il cuore” da lei auspicato domenica. Più facile invece che abbia contribuito alla sua popolarità l’ormai famoso ... nextquotidiano

