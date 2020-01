Elezioni regionali 2020, Zingaretti elogia le Sardine. «E ora alleanze più larghe possibili» – Il video (Di lunedì 27 gennaio 2020) «La fiducia ricevuta nel voto pone al governo un grande tema di credibilità. La differenza si vede sui primi effetti della legge di bilancio, abbiamo rimesso soldi nelle tasche degli italiani, dobbiamo continuare così». Nicola Zingaretti è rilassato e sorridente. Il Partito Democratico convoca una conferenza stampa al Nazareno il giorno dopo la “tenuta” dell’Emilia Romagna. E la sconfitta in Calabria – di cui, al netto di saluti e abbracci a Pippo Callipo – si parla meno. «Vogliamo un governo del fare per andare avanti tutti. Conte sta lavorando su un’agenda di lavoro, sosteniamo questo sforzo, faremo di tutto perché anche posizioni diverse si affrontino in spirito di unità. La sconfitta di Salvini vuole dire calo dello spread, uniamo alla stabilità ora la qualità del governo su ambiente, lavoro, scuola e università», dice il segretario del Pd ... open.online

welikeduel : Stasera torna #propagandalive con una puntata speciale sulle elezioni regionali. Video, disegni, social, analisi de… - Tommasolabate : Salvini dice che in Emilia “dopo 70 anni c’è stata partita”. Non è così. Bonaccini ha preso una percentuale più alt… - you_trend : #EmiliaRomagna Molti comuni che alle #Europee2019 hanno votato centrodestra sono passati a supportare Bonaccini in… -