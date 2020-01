Diletta Leotta e la dieta per Sanremo, i fan: “Non ti crede nessuno” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Diletta Leotta ha condiviso sui social uno scatto della sua “dieta per Sanremo”, ma nessuno tra i fan è sembrato credere a ciò che si sarebbe mangiata la conduttrice prima di partecipare alla famosa kermesse, che quest’anno è alla sua 70esima edizione. La dieta di Diletta Leotta Un piatto ricco di sandwich e patatine fritte. Così Diletta Leotta ha scherzato con i fan, mostrando la sua “dieta” pre festival. Sui social però, nessuno è sembrato crederle: “Fai la foto così e poi mangi due foglie d’insalata”, le ha scritto qualcuno, insinuando che la conduttrice mentirebbe su quella che sarebbe la sua alimentazione pre-festival. Del resto sono proprio le donne in genere a tenere particolarmente all’alimentazione ed è fuor di dubbio che prima di un avvenimento importante – come la partecipazione alla famosa kermesse – molte di ... notizie

leone52641 : RT @MFerraglioni: DILETTA LEOTTA HOT SU INSTAGRAM 3,7 MILIONI DI FOLLOWER IMPAZZITI #dilettaleotta -