Cinque film in piano sequenza da vedere prima di 1917 (Di lunedì 27 gennaio 2020) È al cinema 1917, il nuovo film di Sam Mendes che catapulta lo spettatore tra le trincee della prima Guerra Mondiale attraverso un (finto) piano sequenza che non lascia mai i personaggi. Chi altro aveva sperimentato questa tecnica in passato? I film che hanno fatto largo uso del piano sequenza (solo in alcune scene, come … L'articolo Cinque film in piano sequenza da vedere prima di 1917 proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

gemvini : mi chiede cosa avrei fatto dopo il film e gli chiedo se gli andava di cenare insieme, dopo cinque minuti si ricorda… - marcheteatro : UNA MONOGRAFICA TRA CINEMA E TEATRO DEDICATA AL REGISTA DANIELE GAGLIANONE Il 28, 29, 30 gennaio tre film del reg… - MCeccaioni : I film di Cinque: recensione di “Scherza con i fanti”. Immagini, canti e diari degli italiani ‘brava gente’ in 100… -