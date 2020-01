Bugo e Morgan Sincero testo canzone Sanremo 2020 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Bugo E Morgan Sincero testo Sanremo 2020. I due cantanti sono in gara al 70° Festival della canzone Italiana con il brano Sincero. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Bugo e Morgan Sincero Sanremo 2020: autori Bugo (al secolo Cristian Bugatti) è al suo primo Festival come concorrente, mentre Morgan (Marco Castoldi) ha già partecipato insieme alla sua band dei Bluvertigo, oltre a essere stato ospite diverse volte. Bugo e Morgan saliranno sul palco dell’Ariston con la canzone Sincero, scritta dagli stessi due artisti artista insieme a S. G. Bertolotti, A. Bonomo. SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #Sanremo2020 Bugo e Morgan Sincero Sanremo 2020: audio e video IN ARRIVO Bugo e Morgan Sincero testo canzone Sanremo 2020 IN ARRIVO Sanremo 2020 sui social Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è ... cubemagazine

OGAEItaly : #Bugo e #Morgan in gara a #Sanremo2020 - buonanotteLupi : Comunque ... A Sanremo tifo per Bugo e Morgan (anche se sono più fan di Bugo che di Morgan, chiariamo) e per Le Vib… - Grazia_MB : RT @RollingStoneita: 'I bookmaker ci danno per ultimi. Ma per me è una bomba. E poi, io non vado a Sanremo per giocare'. L'intervista a #Bu… -