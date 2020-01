Borse, il coronavirus cancella i guadagni 2020 dell’Europa, tiene Wall Street (Di lunedì 27 gennaio 2020) I listini del Vecchio Continente registrano un bilancio negativo rispetto alla chiusura del 2019, così come la Borsa di Tokyo. Gli indici Usa, invece, sono in rialzo da inizio anno, spicca il progresso del Nasdaq ilsole24ore

TgLa7 : #Coronavirus: 'rischio globale elevato'. L'#OMS alza l'allarme. #Borse ko - fattoquotidiano : Coronavirus, la paura per l’impatto sull’economia affossa le Borse. Male il lusso e le compagnie aeree, crolla prez… - sole24ore : Il coronavirus affonda le Borse, in rosso anche Wall Street. Spread in calo dopo voto -