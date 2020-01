Basket, Kobe Bryant sarà inserito nella Hall of Fame del 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) La morte improvvisa e prematura di Kobe Bryant ha sconvolto il mondo dello sport. La leggenda dei Los Angeles Lakers è deceduto in seguito a un terribile incidente con il suo elicottero nella zona di Calabasas. Al momento non sono ancora chiare le cause dello schianto anche se alcune testate, tra le quali la Gazzetta dello Sport, riportano la notizia che il velivolo sarebbe precipitato per colpa del maltempo. Sono stati migliaia i messaggi apparsi sui social in ricordo del campione a testimonianza della grandezza di Kobe e dell’indelebile ricordo che ha lasciato. Il suo nome era già stato inserito nelle preselezioni della classe 2020 della Hall of Fame. I finalisti saranno svelati durante il weekend dell’All-Star Game di febbraio, per poi essere definitivamente svelati nel corso delle Final Four NCAA di aprile. Un riconoscimento meritato per un campione che ha cambiato la storia ... oasport

