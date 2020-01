Umberto Tozzi, parla il figlio: “Ha detto falsità su mia madre” (Di domenica 26 gennaio 2020) Dopo le parole di Umberto Tozzi a seguito della morte dell’ex moglie, a contestare il cantante è il figlio Nicola Armando, avuto con Serafina Scialò. Il 36enne rompe il silenzio e rilascia una dura smentita verso il padre su Il Corriere della Sera, negando quanto detto dal cantante sulla madre. Il divorzio e la battaglia legale, i silenzi e il disinteresse vissuti hanno spinto il figlio di Umberto Tozzi, che preferisce non usare il famoso cognome, a chiarire quanto accaduto tra i genitori. Nicola Armando Tozzi: la verità sui genitori Non ci sta Nicola Armando alle parole sulla madre pronunciate da Umberto Tozzi. Il cantante ha sostenuto che Serafina Scialò gli avrebbe sottratto dei soldi e impedito di vedere il figlio. “Ha detto cose false e mia madre non può più difendersi“, dichiara, “Io mi sono preso il mio posto nel mondo chiamandomi Nicola, non Tozzi. Se mi chiedono ‘parente ... thesocialpost

The_ChosenOne_1 : RT @HuffPostItalia: Il figlio di Umberto Tozzi: 'Per anni non si è fatto vivo: ora dice bugie su mia madre' - margras70 : RT @HuffPostItalia: Il figlio di Umberto Tozzi: 'Per anni non si è fatto vivo: ora dice bugie su mia madre' - _DAGOSPIA_ : IL FIGLIO DI UMBERTO TOZZI:NON USO IL SUO COGNOME.DICE FALSITA'SU MIA MADRE.LEI NON GLI HA RUBATO...… -