Tunita, il cane in campo (Di domenica 26 gennaio 2020) E’ accaduto la scorsa settimana durante una partita di pallone, tra l’Atletico San Luis e il Cruz. Un cane entra in campo, si dirige verso la palla, siamo sicuri che fosse attratto proprio dal pallone, voleva solo unirsi ai ragazzi per fare quattro tiri in porta sicuramente. Un giocatore German Berterame, ala destra si avvicina al pelosetto lo prende con delicatezza tra le braccia e lo affida ad un operatore esterno. La partita continua tranquillamente, del cane, eccetto le risate generali al momento non si sa più nulla. Il giorno seguente però quel giovanotto che con tanta delicatezza e attenzione lo aveva portato fuori dal campo, chiede pubblicamente che fine avesse fatto l’invasore, la risposta non ha tardato ad arrivare. Adesso si chiama Tunita, veste la maglia della squadra e ... bigodino

