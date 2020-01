Pallanuoto, l’Ungheria batte ai rigori la Spagna per 14-13 e vince gli Europei 2020 di Budapest! (Di domenica 26 gennaio 2020) L’Ungheria supera per 14-13 ai tiri di rigore la Spagna e vince la finale degli Europei di Pallanuoto disputati in casa, a Budapest, centrando il titolo continentale oltre al pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che gli iberici avevano già conquistato agli scorsi Mondiali. Nel primo quarto passa per prima la Spagna con Granados, ma l’Ungheria impatta con Zalanki. La doppietta di Munarriz però spinge gli iberici avanti 3-1 dopo otto minuti. Nella seconda frazione i magiari rientrano con le reti di Angyal e Zalanki, poi Varga sigla il primo vantaggio dei padroni di casa per il 4-3 di metà gara. Il terzo periodo si apre col pareggio di Mallarach, poi Vamos fa esplodere la piscina di Budapest. Nuovo pari di Larumbe, ma l’Ungheria va avanti 6-5 all’ultima pausa con il gol di Manhercz. L’ultimo quarto vede proseguire il botta e risposta: pari di Perrone, ... oasport

